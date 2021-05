Taimetark Kristel Vilbaste ei mõista eestlaste karulauguhullust: ühtegi tervislikku taime ei tohiks süüa rohkem kui kaks nädalat

Nii et liiga palju üht asja ei tohi. Ja see ei käi ainult karulaugu kohta. Mõni satub kevadel naadivaimustusse (“Aga kes sööb naati? Näiteks mina ei teagi inimesi, kes sööksid vänget naati — see on ju vastik!”), teine veenab end, et tuleb pikk nõgesekuur läbi teha. “Naadi puhul küll allergiat ei teki, aga on sapikivide oht, maksale võib rängalt mõjuda. Ühtki asja ei maksa üle kahe nädala süüa.” Sama öeldakse Kristeli sõnul ka näiteks pudelivee tarvitamise kohta — kui sa jood pidevalt üht ja sama pudelivett, siis kuhjuvad selles olevad fenoolsed ühendid organismis.