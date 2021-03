Klassikalise pärja valmistamine ei ole mingi käkitegu. Kui esimene katse pole parim, mida ette kujutasid, siis tea, et pärmitaina tegemise juures ei saagi muudmoodi, kui et selle käigus tekib tunnetus, kuidas saada parimat küpsetist. Täidis on juba lihtsam pool asjast. Siit leiad ülitäpse pärmitaina tegemise õpetuse ja tulemuseks on hästi pehme ja peenekoelise kringel