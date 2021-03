Rutiinist välja: väikeste uuendustega argiroad, millel on potentsiaali muutuda kiiresti kogu pere lemmikuteks

Argipäeviti kipub ikka nii olema, et haarad aga mõnel vanal kulunud ideel natist ja kipud tegema ühtesid ja samu toite. Ega katsetusi ju alati kohe hästi vastu ka võeta. Aga mõned uuendused on maitsemeelekindlad. Siin mõned neist, millel on potentsiaali muutuda kiiresti kogu pere lemmikuteks.