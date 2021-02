Erlis Schönbergi aastapäevamenüü: suitsulestatarrend, mulgipudrukroketid ja kamamakroonid — just nii maitseb Eesti!

Lapiku kehakujuga merekala ei jäta kedagi külmaks. Traditsioonilisele pannilestale lisaks on veel võimalusi seda rannarahva soosikut pidusemaks sättida. Sellisel kujul serveerides kulgeb merekala juba vabatahtlikult ise võrgu sisse, kui teab et saab nii uhkelt poseerida.

Puhasta kala ja võta liha luude küljest lahti. Siis keeda madalal ja aeglasel tulel ürtidest puljong ja maitsesta. Paisuta ja sulata želatiin, kuni see on täielikult lahustunud ja sega puljongiga üheks.

Säti serveerimisvorm/taldrik/kauss lõikelaua äärele nii, et see jääks kalde alla. Peale seda proovi panna puhastatud õunapuusuitsune saleda kehakujuga puhastatud lestakala vormi/taldriku/kausi alumisse serva ja uputa üle želatiinise puljongiga. Lase külmikus tarduda

Keeda seakamar soolaga maitsestatud vees pehmeks. Seejärel lõika suuremateks kuubikuteks puuderda jahu sees ja friti rohkes õlis. Serveeri kogu see luksus aknalauaürtide ja hapukoore- mädarõika kastmega ja saadki teada, kuidas maitseb Eesti. Ja muidugi ole valmis ka aplausiks!

Mulgipudru kroketid murulaugu keefiriga

Maavillase mulgipudru uuestisünd toob veidi peenemal moel esivanemate köögifolkloori tagasi. Ja kohe nii, et isegi preilnad ei mõtle korrakski sellele et, see läheb puusadesse! Moodne! Soodne! Cool!