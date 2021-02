Õde läks kokaks õppima ja pärast õe kokakõpet läksime juba koos kondiitriteks õppima – ja nüüd lugesin veel suurema huviga, et katsetada erinevaid kooke ja küpsetisi. Praegu, aastaid pärast kooli lõpetamist, oman väikest kondiitriettevõtet ja küpsetame mõlemad õega. Aga Oma Maitse on jätkuvalt jäänud lugemiseks. Hea on ju avastada, mida uut ja põnevat on kokandusmaailmas või mis ägedaid tooteid ja tooraineid on turule tulnud. Väga palju retsepte katsetame ise läbi, tehes need enda maitsele sobivamaks. Eriti mõnus on teha tassike kohvi, võtta kõrvale mõni mõnus maius ja lugeda rahulikult ning süvenedes (mis on täielik luksus üheksa kuu vanuse beebi kõrvalt).