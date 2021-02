Euroopa vanim inimene sai 117 ja avaldas, et tema pikaealisuse saladus on kindla peale just see jook

Õde André elab praegu Prantsusmaal Touloni vanadekodus ning on saanud lisaks austavale Euroopa vanima inimese tiitlile veel ühe aunimetuse: vanim inimene, kes on koroonaviiruse üle elanud, vahendab Reuters. Naine ütles, et ta ei saanud isegi aru, et ta haige on ning imestas, miks kõik sellest viirusest pidevalt jutustavad ja miks sõbrad-tuttavad ja pereliikmed tal külas käia ei tohi, ütles Sainte Catherine Labouré hooldekodu esindaja David Tavella.