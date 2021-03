Peatoimetaja mõtiskleb: prooviks paastukuul paastuda muuhulgas ka vanadest-kulunud ideedest, mis "alati on toiminud"

Mitmete aastatega, kuhu sisse mahuvad nii laste sünnid, titepuhkused, kooliminekud kui ka ülikoolidesse saatmised, on kujunenud mingitmoodi nii, et süüa teen õhtuti tänaseni ikka mina. Meie kodused koosseisud on viimastel ­aastatel pidevalt ka muutunud. Enne, kui noored oma kodud sisse saavad seada, tekib pendeldusperiood, mis on pannud kõvasti proovile kõik mu kokkamis­oskused. Aga mitte ainult. Sellest palju olulisem on see, mida keegi üldse sööb. Minu väga suureks kurvastuseks on näiteks kartulipuder üsna out toit, aga klassikalised pannkoogid õnneks vastu pidanud.