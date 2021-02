Nii tore! Eestlasi huvitab järjest rohkem see, kust ja kuidas meie toit tuleb. Õiglase kaubanduse tooteid ostetakse poole rohkem kui varem

Oluliselt mõjutab meie oste kauplustes olev valik. Järjest suurenev õiglase kaubanduse toodete valik võimaldab ka rohkem neid osta. Äsja MTÜ Mondo poolt läbi viidud Eesti õpilaste õiglase kaubanduse teadlikkuse uuringus selgus, et enamus tahaksid osta rohkem õiglase kaubanduse tooteid, kuid ei saa, sest neile harjumuspärastes poodides on väike valik või neid lihtsalt ei pakutagi.

Ootused kauplustele ja poekettidele, mis müüvad ning ettevõtetele, mis toodavad, on noorte seas kõrged. "Tore on näha, et nad pingutavad. Töötame koos mitme suure poeketiga, on suur rõõm, et jaekaubanduses hinnatakse aina enam võimalust ühiskonnas teadlikkust tõsta ja tullakse ka õiglase kaubanduse sõbra märgist taotlema," nendib Mänd.