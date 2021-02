Kuus toitu, mida peaksid sööma siis, kui õudne väsimus on peal ja mitte midagi teha ei jaksa

Kookosrasva kasutamise suhtes on mitmeid arvamusi. Toitainelist koostist uurides on alust arvata, et kookosrasv on üsna vastupidav kuumutamisele, mistõttu on see tõesti hea valik praadimiseks või küpsetamiseks, kui selle maitseomadused teile meeldivad. Veendu siiski, et tegu oleks hüdrogeenimata tootega. Loomulik kookosrasv on toatemperatuuril pehme.