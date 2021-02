Huvitav teada: miks puuviljad magustoiduks mitte mingil juhul ei sobi?

"Värsked puuvilju ja marju on hea süüa toatemperatuuril ja eraldi toidukorrana. Kindlasti mitte teiste toitudega koos ja mitte magustoiduks, nagu meil kombeks on. Magustoiduks võib õunast teha ahjuõuna. Põhitoit on tavaliselt alati raskem ja sinna peale melonit või arbuusi süües, mis on iseenesest rakse külm vesi, me materdame kogu seedimise protsessi kõhus lihtsalt ära. Marjad ja puuviljad tahaks kiiremini edasi minna kui näiteks teravili või liha, mis vajavad rohkem aega seedimiseks ning nii jääbki puuvili sõna otseses mõttes käärima. Selle tulemusena on enamasti tulenevalt individuaalsusest kas kõrvetised, gaas või puhitused kindlustatud.