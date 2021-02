Hea näide, miks nädalamenüü koostamine ja sellest kinni pidamine on päriselt ka hea mõte

"Laupäeval-pühapäeval teen nädala toidutellimuse ja enne seda koostan nädalamenüü. See on aidanud väga hästi joont hoida. Varem oli keeruline — tulin töölt, kapist on midagi just otsa saanud, mõelda ei jaksa… plaanimajandus aitab vältida ootamatusi, et kapist ei saa asjad otsa ning ei pea pärast pikka tööpäeva poodi minema. Nädala toiduvaru plaan ja pere eelarve on meil alati olnud, aga see oli varem pigem juhuslik. Nüüd menüü tagab selle, et meil on igaks päevaks midagi. Ja püüan suuremas osas tellida mahetoitu, mis on läbimõeldud menüüga täiesti taskukohane. Kuna me ei osta väga palju näksitoitu ja emotsioonitoite meil kappides palju pole, siis sellevõrra saame rohkem kulutada mahetoidule. Kui mõnel nädalal läheb eelarve lõhki, vaatame uue nädala eel kohe kapid üle ning planeerime järgmise nädala toidutellimuse nii, et saame kappide sisu ära kulutada ja jääme eelarve piiridesse.