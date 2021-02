Ekspert selgitab: kuivõrd lõhna- ja maitsemeel pikaajalise suitsetamisega muutub ja miks kaasneb sellega ka tohutu vajadus ebatervisliku toidu järgi?

Sigarexiti kampaanias inimesi suitsetamisest loobuma utsitavad Jüri Pootsman ja Valter Soosalu, kellel on mõlemal umbes 10 aastat sigaretisõltuvus olnud, tunnistavad, et kuigi suitsetamisega on tänaseks päevaks kõik, ei oska nad maitse- ja lõhnataju osas erilisi muutusi märgata. Valter lõpetas juba möödunud aastal, kuid ta ütleb ausalt, et ainus muutus, mida tema on täheldanud, on see, et riided ja käed lõhnavad pärast sigarettidest loobumist paremini. “Loomulikult on õhk mu ümber nüüd puhtam. Seega on ka lõhnad ja maitsed iseenesest puhtamad,” ütleb Valter. Tema sõnul on suitsetamisest loobumisega ka söögiisu kasvanud, aga see on pigem seotud sõltuvuskäitumisega.

Jüri loobus suitsetamisest alles jaanuaris, nii et temal ei ole veel eriti pikalt puhast elu olnud nautida. “Muutus on pigem enesetundes ja energiatasemes. Lõhna- ja maitsetaju muutust ma ei ole tajunud, aga see ei tähenda, et need muutused ei võiks veel tulla, kui ma samamoodi jätkan,” on ta optimistlik.