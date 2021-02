Kartuliaabits: mis sorti kartul sobib kõige paremini pudruks, milline ei lähe keetes katki ja mis jääb ahjus kõige krõbedam?

Klass B tähistab keedukartulit, mis valdavalt ei kee katki ja on veidi jahune.

Klass C tähistab jahust kartulit, mis keeb katki, ning klass D tähistab pudrukartulit, mis on väga jahune ja keeb katki.

Jahuse keedukartuli sordid on ‘Birgit’, ‘Granola’, ‘Maret’, ‘Satina’, ‘Varajane kollane’, ‘Flavia’, ‘Agria’, ‘Elfe’, ‘Jelly’ ja ‘Vineta’. Tugevama konsistentsiga keedukartulid on ‘Red Lady’, ‘Romera’, ‘Secura’, ‘Marabel’ ja ‘Milva’.

Kartulisalatisse sobivad ehk siis üldse ei lagune ja on tiheda nätske ühes tükis püsiva ihuga ‘Campina’, ‘Princess’, ‘Baltic Rose’ ja ‘Red Sonia’.

Praadimiseks sobivad kõige paremini need kartulisordid, mis ei lagune, kuid on mõõdukalt jahused. Sellised sordid on ‘Birgit’, ‘Gala’, ‘Princess’, ‘Solist’, ‘Salome’ ja ‘Wega’.