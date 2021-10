Kui kartul on saanud oma talvepuhkust veeta endale sobilikus säilituskeskkonnas, võib sööja muretu olla – vitamiinid on mugulates säilinud. Kui kartulit valesti säilitada, alaneb toitainete väärtus kiiresti ja ka näiteks poes heledate valgustite all ostjat ootavad kartulid võivad ootamatult kiiresti hoopis mürgiseks muutuda.