RETSEPT | Söö nagu staar! Uuesti presidendiks valitud Donald Trumpi suur lemmik on lihtne kodune pikkpoiss

Uuesti presidendiks valitud Donald Trump on üsna kuulus oma kummaliste toitumisharjumuste poolest. Hommikusöögiks burger ja dieetkoola, snäkiks KFC kanatiivad ja õhtusöögiks... igal juhul mingi liha ja võimalikult vähe köögivilju, on abikaasa Melania tunnistanud. Aga lemmikute lemmik on härral ikkagi pikkpoiss! Valges Majas on juba president Nixoni aegadest valmistatud sama retsepti järgi. Proovi ka!