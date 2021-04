Alternatiivid nisujahule: kuidas kasutada erinevaid jahusid ja millised küpsetisi nendest valmistada

Kui veel sada aastat tagasi oli Eestis nisujahu pühapäevatoit ja igapäevaselt ajas rahvas läbi tumeda leiva ja koreda sepikuga, siis nüüdseks on nisujahu saanud meie kõige sagedasemaks toiduks. Nisupõldude all on rohkem maid kui ühegi teise kasvatatava teravilja all. Nisujahu sööme me nii palju, et meie kehad on selle vastu lausa võitlema hakanud. Märku annab sellest nõrgenenud immuunsüsteem. Kuidas siis muuta teraviljavalik meie söögilaual mitmekesisemaks, nii et nisujahu pärast meie immuunsüsteemi tasakaal paigast ei läheks?