Õunakooki kõigile! Viis ägedat retsepti, kõik ülimalt lihtsad ja väheste koostisosadega

On õunte aeg — iga päev potsatab õunapuu otsast alla vähemalt ühe koogiteo jagu õunu. Kui neid on rohkem, saad muidugi moosigi teha, aga kook on kook ja seda söövad kõik. Pakume välja viis erinevat õunakoogiretsepti, mida õuntest mõnus valmistada. Õunakooki saad süüa niisama või serveeri neid vanillikastme või -jäätisega.