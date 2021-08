RETSEPT | Õunakook, mis läheb seistes aina paremaks!

Õunakookide retsepte on väga palju ja küllap on igal perenaisel oma retsepti järgi tehtud ubinakook, mida ta alati oma kallitele pakub. Õunad saavad koogil olla peal, all, vahel ja sees. Selles retseptis on nad sees. Meie õunu ei koori, sest nii jääb õun mõnusalt krõmps pärast küpsemist, ja õunte asemel või seas võid kasutada ka pirne. Niisamuti saab seda teha ka esimestest puu alla kukkunud õuntest, mis pole veel päris küpsed.