Ebaküdoonia — aroonia lähisugulane, põhjamaade sidrun ja tõeline C-vitamiinipomm, mis kahjuks põhjendamatult vähe meie tähelepanu pälvib

Ebaküdoonia õitseb mais või juunis ja viljad valmivad septembris ja oktoobris. Üksikuid õisi võib põõsal avaneda kogu suve jooksul. Varastel sortidel küpsevad viljad augusti lõpus. Ebaküdoonia vilju saab keldris või jahedas ruumis värskena säilitada kuni detsembri lõpuni. Värskena on need kõvad, parkaineterikkad ja hapud, kuid väga sobilikud hoidiste tegemiseks. Pärast esimesi sügisesi öökülmi muutuvad pehmemaks ja vähem kootavaks. Ebaküdoonias on rohkem C-vitamiini kui sidrunites (kuni 150 mg / 100 grammis), rikkalikult pektine, orgaanilistest hapetest sidrun-, õun- ja viinhapet, seemnetes on märkimisväärselt joodi ja need sobivad kasutamiseks kilpnäärmevaevuste korral.