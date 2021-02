LISA OMA MENÜÜSSE | Supertoit, mille abil saad vältida südameattakki, insulti ja kõrgvererõhutõbe

Erinevad uuringud on tõestanud, et datlid on rikkad kaaliumiallikad, vähendades insuldi ning teiste südamega seotud haiguste riski. Lisaks sellele aitavad nad reguleerida kolestoroolitaset kehas, mis on just südameatakkide, südamehaiguste ja insuldi tekkimisel oluline tegur. Et oma südame ja tervise eest hoolt kanda soovitatakse datleid öösel leotada vee sees ning hommikul purustada ja seejärel süüa. Arstid on täheldanud, et just sellel toimingul järgmisel on olnud positiivne mõju nõrkadele südametele.