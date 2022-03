PÕNEV! Seedesüsteemi saladused, millest paljud kuulnudki ei ole

Seedesüsteemil on kaks peamist funktsiooni: toidust kehale vajalike toitainete tootmine ning jääkainetest vabanemine. Selleks, et oma tööga edukalt toime tulla, peavad koostööd tegema paljud erinevad organid — see koostöö algab suust ja jätkub mao, soolestiku, maksa, sapipõie ning paljude teiste organitega.