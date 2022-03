Magusasõltuvusest vabaks: 18 sammu suhkruvaba eluni

Kui tunned kogu aeg magusaisu, siis tea, et sa ei ole oma isudega üksi. Magusaisu põhjuseks on sagedane suhkrutarbimine, ilma et me sellest ise teadlikudki oleksime. Meie keha muudab ka süsivesikud suhkruks ning süsivesikuid, eriti just kiireid süsivesikuid, on tänapäeva inimeste toidus rohkelt. Kuigi kiired süsivesikud on meie organismile kahjulikud, toodetakse neid tänapäeva toiduainetööstuses üha rohkem. Kõik jahud ja suhkrud on rafineeritud ning see on meie kiviajast pärit ajule lihtsalt liiast.