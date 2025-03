Kuigi paljud meist teavad, et lapsed ja rasedad peaksid toorest tuunikala vältima (ning seda peaksime me kõik mõõdukalt tarbima) elavhõbedamürgituse ohu tõttu, mis võib põhjustada valu, sügelust ja kõrget vererõhku, ei pruugi sa olla teadlik, et selle toiduainega seonduvad ka täiendavad ohud.