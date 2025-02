Kaks värskusest pakatavat smuutit muljetavaldava kiiviga - C-vitamiin naturaalsel kujul

Kui kiivid hakkavad vastu kevadet poeriiulil järsku rohkem isutama, võib see viidata C-vitamiini vajadusele. Lisaks on uuringuist selgunud, et kiivi võib leevendada kõhukinnisust ja parandada soolte tööd tänu oma suurele kiudainesisaldusele ja aktinidiinile, ensüümile, mis aitab lõhustada valke.