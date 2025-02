Kas meie kalahirm on ikka asjakohane? Soja on palju kahjulikum kui Läänemere kala

Maailmameri ja Läänemeri on kaks täiesti erinevat asja. Läänemeri on läinud nii puhtaks, et hallhülged sealt kala süües elavad, kosuvad ja paljunevad hästi, merikotkad samuti, populatsioonid on plahvatuslikult kasvanud. Viimase 50 aastaga on hüljeste arvukus Läänemeres kasvanud 4000-lt 60 000-ni.