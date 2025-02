EDULUGU | Mitmekihiline šokolaadimuinasjutt ehk Kuidas Aa mõisas valmivad luksuslikud kommid, mida ka president külalistele kingib

Esimesed katsetused tegi ta oma koduköögis ning meenutab läbi naeru, et esimesest kommiteost, kus ta kasutas ainult kõige paremaid ja kulla hinnaga komponente, tuli 32-st vormist välja täpselt kaks tillukest kommi. Aga need olid võrratud! Ja see andis indu edasi pusida. Järgemööda kursustel on ta end täiendanud Ameerika Ühendriikides Melissa Coppeli koolis – Coppel on bonbon-kommide ja šokolaadikunsti absoluutne legend. Kommid said sugulaste-tuttavate seas meeletu menu osaliseks ning lähedased innustasid Gretet oma kunstiteoseid laiema avalikkusega jagama. 2020. aasta lõpus hakkaski Grete ise käsitöökomme valmistama ning alguse sai Mon Laurée. „Ma pidin endale siin mingi tegevuse leidma,“ tegi naine endale ise valikute poolest mitte eriti rikkalikus piirkonnas töökoha. Pealegi: „Mul on ideaalsed kommipakkija käed – alati külmad,“ itsitab Grete.