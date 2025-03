Kasemahla aeg on käes! Nutikas võimalus, kuidas kasemahla säilitada nii, et toiteväärtus säiliks

Soojemate ilmade aegu on õues aimata juba varakevade hõngu, veel on lumine, aga kohe-kohe algab vahtra- ja kasemahla kogumise aeg. Vahtramahla kogutakse Eestis märkimisväärselt vähem ning ka ametliku mahlakuu ehk aprilli ajal on tegelikult peamine, mida kogutakse, ikkagi kasemahl.