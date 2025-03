Kas tead, mida sööd? Ultratöödeldud toite poest ei leia, aga ometi on need meie toidulaual

Ultratöödeldud (UT) ehk ülitöödeldud toidud on küll uus termin, aga sisuliselt on tegu aastakümneid tuntud toodetega. Kui ostad poest toitu, mis sisaldab toidu lisaaineid, rafineeritud või puhastatud komponente olulisel määral, on tegu ultratöödeldud toiduga.