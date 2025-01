RETSEPTID | Soolased ja magusad road, mis saavad oma õige meki ühest väikesest vallatust napsust

Levinud arvamus on, et kui kuumtöötlemise aeg on mitu tundi, siis kogu alkohol aurustub toidu seest. Sellega on tehtud palju katseid ja on selgunud, et ega kogu alkohol ikka kao, imepisike osa siiski jääb. Seda tasub meeles pidada, kui sööke tulevad nautima ka lapsed või külalised, kes usulistel põhjustel ei saa alkoholi mitte mingil kujul tarbida.