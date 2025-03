Toiduvalmistamise ABC | Ei mingit stressi! Gnocchi on muutunud köögiviljarikkaks. Retseptid ja võtted selle lihtsa, aga mitmekülgse toidu valmistamiseks

Gnocchi, millest kõige rohkem teatakse maailmas kartuli-gnocchi’t, on tavaliselt vormitud kartulist, jahust ja munadest. Mõnes klassikalises versioonis on kaasatud ka juust, spinat või ricotta. Tainas tehakse väikesteks pehmeteks padjakujulisteks tükkideks, mis on sageli kahvli või gnocchi-tahvliga triibuliseks rihveldatud, et kastmed gnocchi’ga paremini nakkuksid.