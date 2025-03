6 RETSEPTI | Jogurtikookide kohev kergus! Võrreldes toorjuustuga on jogurtikooki palju kergem seedida ja ka küpsetada

Naturaalne jogurt valmib vaid piimast või koorest ja juuretisest. Kui jogurt on suhteliselt maheda maitsega ja vähe hapu, tähendab see, et valmimise käigus nõrutatakse jogurtist enamik hapukast vadakust välja. Meil on müügil naturaalseid jogurteid, mis fermenteeruvad topsis edasi ning siis võid topsi avades näha jogurti pinnale kerkinud vedelikku, mis ongi vadak. Naturaalsed jogurtid on näiteks Kreeka jogurt ja Türgi jogurt, need on suure valgusisaldusega, samas on neis vähem laktoosi kui tavalistes jogurtites. Naturaalses, topsis edasi fermenteeruvas jogurtis on ohtralt ka probiootikume, kaltsiumi ja B 12 -vitamiini, ühesõnaga on tegu tõelise tervisetootega.