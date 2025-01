Peakoka nipp: Aasta kokk Jevgeni Kolikov lisab praetud pelmeenidele üht vägagi ootamatut maitseainet

Kas teed ise ka pelmeene, uuris Paula „Ma töötasin kunagi restoranis Nevski ja seal sain teha neid hullumiseni,“ muigas Jevgeni. „Aga viimane halb kogemus oli siis, kui töötasin Norras. Sõbraga otsustasime, et teeme vabal päeval pelmeene. Tema ostis 2 kilo hakkliha, mina tegin kuskil 4 kg tainast... me saime nii palju pelmeene, et me oleks saanud terve oma väikese linna ära toita. Terve vaba päeva tegime neid ja kuna tainas kaua ei säili, siis pidime veel pärast tööd ka neid tegema... meie oma sügavkülmik oli pelmeene täis, tööl oli sügavkülm pelmeene täis. Pärast seda ma neid enam ise teha ei taha.“