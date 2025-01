KUULA | Aasta kokk Jevgeni Kolikov on ehe näide sellest, kuidas tagasilöökidest hoolimata unistused täita

Tänaseks on ta toidumaailmas kokku töötanud juba üle 15 aasta ja selle aja jooksul töötanud väga mitmetes restoranides nii Eestis kui ka välismaal sh Inglismaal, Norras, Soomes. Jevgeni on Culinary Team of Estonia liige, kellega on osaletud mitmetel võistlustel nii Eestis kui välismaal ja toodud tagasi ka esikoht sõpruskohtumiselt Helsingis. Ta on teinud ka eriprojekte nagu „Põrsas kotis“ õhtusöögid, kus osalejad ei teadnud, mis on menüüs, ega ka seda, kus kohas õhtusöök toimub. Igapäevaselt paitab ta meie maitsemeeli oma kokakunstiga restoranis Puri ja samuti tema enda ettevõttes „Maitsekoda by Evka“.