Muheda argiõhtu RETSEPTID | Kiire, värske ja täidetud – tortilja kuuel erineval moel

Tortilja on Kesk-Ameerika köögi põhitoit, mille päritolu ulatub tuhandete aastate taha. Nimetus „tortilja“ pärineb hispaaniakeelsest sõnast, mis tähendab väikest kooki, kuid toit ise oli olemas palju varem, kui hispaanlased Ameerikas maandusid. Tortiljat nautisid asteegid ja maiad, kes töötasid välja meetodi „maisisaia“ valmistamiseks. Masa de maíz ehk maisitortilja oli nende peamine põhitoit. Selle valmistamiseks kasutati meetodit, kus maisiteri leotati enne keetmist leeliselises lahuses (tavaliselt lubjavees), mis muutis maisi toitvamaks ja seda on lihtsam jahuks jahvatada ja maisitainaks segada. Sellisest masa’st valmistati varajased tortiljad ja neid küpsetati tasasel küpsetusplaadil, mida kutsuti comal’ideks. Masa’d said tortilja nimetuse Euroopas hispaanlastelt, kuna meenutasid väikest kooki või õhukest leiba. Ühtlasi muutusid tavaliseks nisutortiljad, eriti Põhja-Mehhikos ja piirkondades, kus nisu oli maisist paremini kättesaadav. Tänaseks on tortilja muutunud ülemaailmseks toiduks ja masstootmine tagab laia kättesaadavuse nii burrito’de, taco’de kui ka quesadilla’dena.