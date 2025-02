ARGIROAD | Täiuslikud õhtusöögid ehk Kana küpseb kiiresti!

Kui lihasöömist kui sellist hakati ebatervislikuks pidama, hakkasid sealiharoad asenduma kanalihast roogadega. Kinnistus idee, et liha peab olema rasvavaene, ja algas fileede võidukäik. Nüüdseks on teada, et sellised äärmused pole kunagi üdini head. Isegi kananahk, milles tõepoolest on kolesterooli rohkem kui filees, sisaldab samas rohkesti kollageeni.