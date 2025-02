MINU ELU MAITSE | Tuuli Mathisen näeb toidukultuuri kui lapsepõlve katkematut pärandit

Minu teekonda on kõige enam vorminud ja minu maitset mõjutanud lapsepõlv. See oli aeg, mil standardid olid lihtsad ja maitsemeeled süütult puhtad. Nüüd tagasi vaadates tunnen eriti suurt õnnetunnet selle üle, et ma sain kasvada suviti maal väga traditsioonilises talus koos lehmade, lammaste, sigade, kanade ja loomulikult ka suure köögivilja- ning marjaaiaga. Olen kindel, et paljud maitsestandardid vormusid just sealt etaloniks. Olgu see siis värskemast värskem äsja lüpstud piim või vanaema tehtud tort, mis oli oma kanade munadest käsitsi vahustatud biskviidist, oma lehma piimast tehtud kreemiga ja isetehtud hapuka punasesõstratarretisega. Seda maitsete kooslust ja puhtust suudan siiani keelel tunda ja nii head torti pole enam pärast vanaema lahkumist keegi suutnud teha.