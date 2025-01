Täiendatud: Eesti meest tuvastati võõrsuhkruid. Pakendaja: PTA ei ole võimaldanud kordusproovi

Saime PTA järelvalve tulemusest ja leiust teada detsembri alguses kaubandusettevõtte kaudu, kus toode oli müügil. Kutsusime antud partii koheselt müügilt tagasi ja algatasime omapoolse uurimise, mis võis olla halva leiu põhjus. Mesi pärineb Lõuna-Eesti kutseliselt mesinikult, kes on vastutustundlik ja eeskujulik meetootja ning kellega meil on pikaajaline koostöösuhe. Meetootja on selgitanud, et pettust ei ole toimunud ja meil ei ole põhjust selles kahelda. Palusime Põllumajandus- ja Toiduametilt detailset analüüsitulemust, millel põhineb eksperthinnang, et mesi sisaldab võõrsuhkruid. Seda me ei ole siiani kahjuks saanud. Palusime Põllumajandus- ja Toiduametilt teisese proovi võtmist ja analüüsimist meie kulul. PTA selgitas, et teisest proovi ei saa enam samast partiist võtta, sest proovivõtu tingimused ei ole samad. Saatsime ise sama partii mee sama meetodi (tuumamagnetresonants) analüüsi akrediteeritud Saksa laborisse Intertek, kust tuli vastus, et tegemist on autentse meega. Saatsime tagasikutsutud mee partii ka uudsesse DNA meetodi analüüsi, kus tuli vastus, et tegemist on autentse meega. Saatsime need tulemused PTA-sse, kuid PTA-d see ei rahuldanud, sest tegemist ei olnud samaaegse proovivõtuga. Palusime PTA-l teha alternatiivne analüüs võetud järelevalve proovist, mis on veel laboris olemas, selle kohta me vastust ei ole saanud.