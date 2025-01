Eesti meest tuvastati võõrsuhkruid

Eelmise aasta proovide tulemused on paremad, kui 2023. aasta omad

„2024. aastal võeti Eestis müüdavatest metest kokku 32 proovi, mida on 10 proovi rohkem, kui möödunud aastal. Proove võeti üle Eesti erinevatest jaekaubanduse ja hulgikaubanduse kettidest ja seda võrdselt nii Eesti kui ka välismaa metest. Sel aastal tuvastati ainult ühes Eesti päritolu mees võõrsuhkruid,“ tutvustab Muutra käesoleva aasta järelevalve tulemusi. Varasemalt on võõrsuhkrutega positiivseid laborivastuseid tulnud rohkem. „Näiteks 2023. aastal võeti Eestis müüdavatest metest kokku 22 proovi. Siis tuvastati võõrsuhkruid kokku kuues tootes,“ ütleb Muutra. Ta lisab, et möödunud aastal avastas PTA esmakordselt ka ühe Eesti päritolu mee, mis sisaldas võõrsuhkruid. „Proovidest neli olid Eesti päritolu meed ja 18 välismaist päritolu meed. Proove võeti nii kauplustest kui hulgiladudest,“ teeb Muutra kokkuvõtte 2023 aasta tulemustest.

Tänavu leitud võõrsuhkruid sisaldav toode on pakendaja poolt tagasikutsutud

Tänavuse järelevalve käigus tuvastas PTA Eesti meeturul vaid ühe võõrsuhkruid sisaldava toote. „Võõrsuhkruid leiti tootest Sireli MESI, 250g parim enne 04.03.2027,“ ütleb Muutra ja kinnitab tarbijatele, et tänaseks on kõnealune toode pakendaja poolt tagasi kutsutud.Spetsialist tõdeb, et antud juhul on siiski tegemist võõrsuhkrut sisaldava meega. Tarbijatel, kes on kõnealusest partiist endale tooteid soetanud, on õigus pöörduda kaebusega kaupleja poole, kust toode osteti.

Euroopa tasandil mee proovide määramise osas ühte kindlat analüüsimeetodit ei ole