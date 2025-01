Bloody Mary sinimerikarbid ja kuidas sinikarpe toiduks ette valmistada?

Poest koju viies säilita karpe kausis, mis on kaetud niiskeks tehtud majapidamispaberi või rätikuga külmkapi ülemises osas. Neid ei tohiks liiga külma asetada ja parem on need kärmelt toiduks valmistada. Edasi puhasta karbid samblast ja sodist, avatud karbid viska kohe ära. Kinnistele karpidele tasub korraks peale koputada – kui need avanevad, on karp värske. Kord puhastatud ja kiiresti loputatud karbid kuumuta kohe läbi. Vette neid ära ligunema jäta, nii uputad sa karbid lihtsalt ära. Karpe saad kuumutada veinis, siidris või tomatikastmes, aga ka rõõsas koores. Karbid, mis pole kuumutades avanenud, viska minema. Serveeri karpe koos küüslaugusaiaga.