Stanley Tucci erilised potid ja pannid, mida peaks teadma kalade elavhõbedasisaldusest ja kuidas lihtsal moel toidu valgusisaldust tõsta?

Iga pann ja pott teeb oma töö isemoodi. Osa on äkilised, osa aeglasemad. Mõni on raske, teine väga kerge. Stanley Tucci, kuulus näitleja, lavastaja ja kokk, disainis koostöös Belgia ettevõtte GreenPaniga valmis pottide ja pannide sarja, mis paneb iga kodukoka nihelema. Nõud on rasked ja parajalt paksud, nende korpus on valmistatud korduvkasutuses olevast alumiiniumist, et toit ägedama kuumusega kohe kõrbema ei hakkaks, ilma et jõuaks küpseda. Nõude pealmine kate on nakkumis- ja PFSA-vaba. Silmale pakub rõõmu kaunis vorm ja värvide valik. No kes ei tahaks soliidset merekarva rohekassinist või stiilipuhast marmorvalget pastapotti, mille sees on kaasas eraldi sõel pastavee väljakurnamiseks! Või siis panni või lausa kogu sarja? Šampanjatooni käepidemed, millel on kulumis- ja korrosioonikindel PVD-kate, lisavad köögitarvetele viimase luksusliku lihvi. 11-osalisse pannide ja pottide komplekti kuulub 20 cm praepann, 26 cm praepann, kaheliitrine klaaskaanega kastrul, neljaliitrine klaaskaanega kastrul, neljaliitrine klaaskaanega sauté-pann, kaheksaliitrine klaaskaanega pastapott ja roostevabast terasest pastavõre. Saadaval on see värvitoonides Venetian Teal ja Carrara White. Hind 799.99. Eraldi ostes jäävad pannid-potid hinnavahemikku 100–300 eurot. Erikollektsioon saabus Eestisse Kaubamajja müügile esimeste maade hulgas Euroopas.