Vooruslik ja hõbedane räim ehk kääbusheeringas on taandunud lõhe ja forelli selja taha, aga asjata!

Niisiis saab meile armsat rahvuskala kutsuda ka Läänemere heeringaks. Kes vaielda tahab, siis arutletakse ka selle üle, kas sügis- ja kevadräim on ikka sama liik, sest nende välimus on pisut erinev, kevadiste keha on eest kõrgem, sügisestel on kõrgem koht keset selga, erinevad pidid olema ka kuulmekivid. Aga mis kõige tähtsam, et nad ei anna ka ristamisel ühiseid järglasi, seega on pigem tegu kahe erineva liigiga. Sööjatena on ehk olulisim see, et sügisene räim on rasvasem ja kevadine jälle lahjem.