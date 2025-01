Oma Maitse 20 | Köögis tunnen end vabana

See on puhas armastus, siin ei ole mitte midagi parata, nii on. Ma olen tulihingeliselt ja -käeliselt selle poolt, et toit tuleb ise valmistada. Kohe tekib pidu minus eneses ja pole kartagi, et köögis oleks ebameeldiv. Täielik teraapia, hingekosutus koos igal juhul kaasneva kõhutäiega. Kui sellega ära harjud, siis ei teki iial seda häda, et ei teaks, mida süüa teha. Samas ei mõtle ka liiga pikalt ette, kui just pole mingit pidu või tähtpäeva tulemas. Käid ja sööd kõigepealt silmadega maailma oma ümber.