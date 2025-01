RETSEPTID | Rõõmsavärviline ja magusalt õhetav paprika paneb isud liikuma! Põnevad ideed, kuidas seda toitudes kasutada

Paprika on üks viljadest, mida kasutatakse peaaegu igas ilmanurgas. Ka eestlased armastavad seda. Kasvab paprika kenasti minugi kasvuhoones, paraku jääb omakasvatatud paprika hooaeg lühikeseks, piirdudes vaid paari kuuga suve lõpus. Paprika on samas nii mitmekülgne, et lausa rõõm on seda igal ajal oma köögis kohata! Saadaval on neid aasta läbi rohelistes, kollastes, oranžides ja punastes toonides, pakkudes mitte ainult maitserikkust, vaid ka kõrget toiteväärtust lugematutes roogades.