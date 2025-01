TUNNE TOITU | Tatart süües mõtle, et just see toit on kõhubakterite lemmik ja suurepärane valguallikas

Tatrast saab putru, praelisandeid, salateid, küpsetisi, müslit ja veel palju muud. Sõre tatar sobib hästi sellistesse kaunviljaroogadesse nagu chili con carne või vormiroogadesse kartuli asendajana. Tatart saab kasutada ka hapukoore- ja/või majoneesikastmega salatites. Arvestada võiks sellega, et toortatar keeb kiiremini pudruks kui röstitud tatar, mistõttu tuleb selle kastutamisel salatites jälgida keetmisaega – üldiselt 20 minutist piisab. Toortatart müüakse eri suurusega fraktsioonidena: tervest terast kuni mannani ja jahuni. Seega on toortatar hea pudru- ja küpsetiste materjal ning sel on erinev ja vähem intensiivne maitse kui röstitud pruunil tatral.