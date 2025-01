Kala praadida oskad, aga kastmega tekib alati probleeme. Neid klassikaliselt maitsvaid kooslusi pole aga üldse keeruline valmistada

Kui suvisel ajal satub kala meie toidulauale sageli – ringi reisides mekime värsket suitsukala, aeg-ajalt grillime rasvase liha asemel kergemaid mereande ning valmistame ise püütud kala, siis sügise ja talve saabudes kisub menüü jälle sea- ja veiseliha poole kaldu. Kalade kättesaadavus jahutatuna on hooajati väga erinev ning aeg-ajalt tasub pilku visata ka külmutatud kala lettidele või kvaliteetsetele kalakonservidele. Lõhet, forelli, räime saab poest jahutatud kujul kergemini, aga näiteks heik, haug, tursk, ahven võivad talvisel ajal meie toidulauale tulla just külmutatud kujul. Kui kala pole otse püütud või jahutatud, siis kastmes kalaroad võivad olla ühtedeks sellisteks toitudeks, kus saad hakkama väheste koostisosadega ja mängida see ideaalseks hooajaliste sobivate lisanditega. Kalaroogade valmistamisel on oluline passida peale, et kala ei küpseks üle. Kuna kala on õrna spetsiifilise maitsega, siis pole seda vaja ka varjutada domineerivate maitseainetega, pigem on nutikas läheneda lihtsalt. Vähem on siin alati parem.