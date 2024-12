Talvised vitamiinipommid sidrunid, greibid, mandariinid, pomelid: miks neid just praegu süüa ja mida neist valmistada

Kui nende rohke C-vitamiini sisaldus on üldteada ja pimedal ajal turgutab see vitamiin meil tuju ja on hea viirustele vastupanuks ja oma südameveresoonkonna hoidmiseks, siis unustada ei saa ka neis viljades toodetud kollageeni, mida on vaja oma kauni naha, painduvate liigeste ja tugevate luude jaoks. Enamik tsitruselisi on ka antioksüdantidest pungil, sisaldavad põletikuvastaseid flavonoide ja karotenoide, mis aitavad ennetada ka krooniliste haiguste arengut. Neis leiduv kiudaine on toiduks kõhubakteritele, hoiab täiskõhutunnet, parandab seedimist ja on tervislikuks asenduseks jõulumaiustustele. Neis leiduv kaalium tasakaalustab vererõhku.