TEST | Toit valmib justkui iseenesest ehk kuidas me testisime paljude peakokkade lemmikvidinat: nutikööki Thermomix

Mida selline uus imeseade siis teeb, sai toimetus katsetada ja oma käega läbi proovida. Esmalt on seade tõesti kompaktne ja sealt on mõnus Cookidoo keskkonnast ideid otsida. Retsepte on 90 000 ringis ja neid leidub nii inglise, saksa, poola kui ka teistes suurtes keeltes. Innovaatiline seade asendavat sinu köögis aga enam kui 20 seadet. Ühe nupuvajutusega saad hakkida, vahustada, kaaluda, jahvatada, sõtkuda ja teha palju muud.