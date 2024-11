Peakoka nipp: kuidas poes pakke vaadates aru saada, kas tegu on kvaliteetse riisiga, millest saab päriselt hea toidu teha?

Kuidas leida poeletilt üles kõige parem riis? Margo Paluojal on siinkohal üks väga nutikas soovitus: „Mida rohkem on riisis katkiseid terasid, seda halvem see kvaliteet on. Enamustes riisides, mida meil müüakse, on 30-40% katkiseid terasid. See tähendab, et kui sa seda keedad, siis tärklis tuleb sealt seest välja ja riis läheb pudruseks. Heal riisil on 5% katkiseid terasid, väga heal riisil on 0%.“