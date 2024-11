KUULA | Margo Paluoja - väga erilise tööstiiliga kokk, kellele ei meeldi, kui teda kokaks kutsutakse

Täna on saatesse külla tulnud üks äge kokk, kes on minu arvates kuidagi eriti lahedalt mitmetasandiline ja keda on oma tööstiili poolest nimetatud üheks kõige erilisemaks kokaks. Teie ees on „Toidujutud“ Margo Paluojaga! Tagasihoidlikult on ta öelnud, et „“Ma teen lihtsalt süüa,“ ja talle ei meeldi, kui teda kokaks kutsutakse.