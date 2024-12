Jõulusaun kuulub lahutamatult eestlaste pühadetraditsiooni juurde! Mida saunas süüa-juua ja kas seda seal üldse teha?

No kellele ei meeldiks peolauda puhtalt ja värskelt minna? Aasta lõpp ja jõuluootus on just parim aeg seda naudinguhetke endale ja oma sõpradele-perele korraldada: väljas on rõske ja pime, saunas hubaselt soe ja parimal juhul praksub elav tuligi saunaahjus või kaminas. Kuid ka elektrisaun suudab täitsa hea meeleolu tekitada (stopp!, elektri hinnast siinkohal ei mõtle!).